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Путин прилетит в Курск на вертолете

Сегодня, 16:13
Путин прилетит в Курск на вертолете
Главу государства ждут в Курске, где празднуют 75-летие победы в Курской битве. В столицу Соловьиного края Владимир Путин приедет через Белгород. По сообщениям местных СМИ, рейс №1 уже приземлился в белгородском аэропорту. По неофициальной информации, в Курск президент прилетит на вертолете. Ожидается, что Путин посетит мемориал «Курская дуга», где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Затем отправится в Золотухинский район. В местечке Свобода президент осмотрит музей-мемориал «Командный пункт Центрального фронта», где во время боев на Курской дуге располагался штаб маршала Константина Рокоссовского.

 

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