Путин прилетит в Курск на вертолете

Главу государства ждут в Курске, где празднуют 75-летие победы в Курской битве. В столицу Соловьиного края Владимир Путин приедет через Белгород. По сообщениям местных СМИ, рейс №1 уже приземлился в белгородском аэропорту. По неофициальной информации, в Курск президент прилетит на вертолете. Ожидается, что Путин посетит мемориал «Курская дуга», где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Затем отправится в Золотухинский район. В местечке Свобода президент осмотрит музей-мемориал «Командный пункт Центрального фронта», где во время боев на Курской дуге располагался штаб маршала Константина Рокоссовского.