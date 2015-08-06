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Курянка за взятку пыталась получить водительские права

Сегодня, 08:05
Курянка за взятку пыталась получить водительские права
Курянка за взятку пыталась получить водительские права. Подробности инцидента раскрыли в прокуратуре. Прошлой осенью житель Суджанского района предложил 32-летней знакомой помочь в сдаче экзамена на водительские права и получении удостоверения. По его словам, для этого необходимо передать сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения полиции взятку в 5 тысяч рублей. Женщина согласилась с условиями и передала необходимую сумму. Однако злоумышленник даже не пытался решать вопрос с водительскими правами. Он потратил деньги на личные нужды. Тогда курянка обратилась в прокуратуру, правда, не учла, что сама нарушила закон. В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «покушение на мелкое взяточничество», а в отношении мужчины - по статье «мошенничество».

 

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