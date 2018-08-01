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Фельдшера восстановили на работе после вмешательства приставов

Сегодня, 08:05
Фельдшера восстановили на работе после вмешательства приставов
В отдел судебных приставов на исполнение поступил исполнительный лист, в котором по решению суда руководство Суджанской ЦРБ было обязано восстановить мужчину на работе в должности фельдшера отделения скорой помощи. Пристав возбудил исполнительное производство, о чем известил начальство медучреждения. Кроме того, главному врачу разъяснили последствия неисполнения решения суда. В итоге руководство райбольницы восстановило курянина в ранее занимаемой должности. В ведомстве не уточняют, каким образом медика незаконно уволили. 

 

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