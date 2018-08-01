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Сотни курян ждали визита Путина на проспекте Победы

Сегодня, 18:05
Сотни курян ждали визита Путина на проспекте Победы
Сотни курян несколько часов ждали визита Владимира Путина на проспекте Победы. Он прилетел в наш город на вертолете, возложил цветы на мемориале «Курская битва». После этого Президент подошел к людям, которые ожидали его за ограждением. 
Как пишет "ДДД", одна женщина призналась: «Владимир Владимирович, это была моя мечта — взять вас за руку! Мы вас очень ждали». Куряне кричали: «Мы вас любим!» и просили автографы. Президент был не против селфи. Незапланированная "автограф-сессия" продлилась менее пяти минут, после чего Путин отправился в Золотухинский район, чтобы пообщаться с ветеранами и поисковиками, а также осмотреть музей-мемориал «Командный пункт Центрального фронта», где во время боев на Курской дуге располагался штаб маршала Константина Рокоссовского. 
 
 
ФОТО : ТАСС / Метцель Михаил

 

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