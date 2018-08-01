Под Курском в лобовом столкновении двух иномарок погиб водитель

23 августа в Медвенском районе в ДТП погиб водитель. По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 13 часов на федеральной трассе М-2 Крым. 61-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» двигался в сторону Белгорода. В пути следования он выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером «Ниссан Кашкай». Водитель "Хонды" скончался на месте. 52-летний мужчина, управлявший "Ниссаном", с травмами был доставлен в больницу.

фото — ВК Автокадр_46





