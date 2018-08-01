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Под Курском в лобовом столкновении двух иномарок погиб водитель

Сегодня, 11:49
Под Курском в лобовом столкновении двух иномарок погиб водитель
23 августа в Медвенском районе в ДТП погиб водитель. По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 13 часов на федеральной трассе М-2 Крым. 61-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» двигался в сторону Белгорода. В пути следования он выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером «Ниссан Кашкай». Водитель "Хонды" скончался на месте. 52-летний мужчина, управлявший "Ниссаном", с травмами был доставлен в больницу.
 
 
фото — ВК Автокадр_46

 

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