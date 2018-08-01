Курянин, пытавшийся изнасиловать четырех женщин, идет под суд. Подробности раскрыли в СК. 48-летний ранее судимый горожанин нападал в Железнодорожном округе на женщин. Известно как минимум о четырех эпизодах. Вечером 9 мая курянин напал на 2-й Агрегатной на 19-летнюю девушку, он приставил к ее шее нож и пытался увести в лес. К счастью, вмешался отец девушки, злоумышленник сбежал. За вечер 27 мая он предпринял три попытки. Сначала его выбор пал на 23-летнюю девушку, но на ее крики подоспели прохожие. Чуть позже на этом же месте курянин напал на 44-летнюю женщину, но та оказала сопротивление, тогда он ранил ее ножом в шею. Однако снова его спугнули. Позже на улице Дубровинского курянин выбрал новую жертву, ей стала 30-летняя женщина. Он пытался ее изнасиловать, но та укусила его за палец, после чего вмешался прохожий. Расследование уголовного дела, возбужденного по трем статьям, уже завершено и передано в суд.



