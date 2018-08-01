В Курской области две машины опрокинулись в кювет

В Курской области чуть более чем за час в кювете оказались две машины. Как говорится в сводке Госавтоинспекции, первое ДТП произошло 23 августа около 15 часов в Солнцевском районе. На дороге «Солнцево-Дубовец» 30-летняя автомобилистка за рулем ВАЗовской "семёрки" не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Травмы получили водитель и ее пассажирка. Пострадавших доставили в ближайшую райбольницу. Час спустя в Курском районе с дороги слетел автомобиль "Шевроле Нива". 22-летнего водителя госпитализировали в 4-ю горбольницу.



