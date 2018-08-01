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В Курской области за парты сядут 114 тысяч школьников

Сегодня, 13:01
В Курской области за парты сядут 114 тысяч школьников
1 сентября в Курской области свои двери откроют 539 школ. Все образовательные учреждения уже получили паспорта готовности. В этом году за парты сядут почти 114 тысяч детей, в том числе 10,5 тысяч девятиклассников и около 5 тысяч одиннадцатиклассников, уточнили в областном комитете образования и науки. 12 736 курян пойдут в первый класс, это примерно на 200 человек больше по сравнению с прошлым годом. Все дети уже распределены по школам. Напомним, в этом году во всех курских школах будет работать электронный классный журнал. Так родители в любое время смогут узнать, был ли их ребенок на занятиях, какие оценки получил, а также расписание уроков. Чтобы войти в электронный журнал, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги (gosuslugi.ru). 

 

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