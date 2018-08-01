Льготники до 1 октября должны выбрать форму предоставления социальных услуг

Последний день окончания приема заявлений при личном обращении гражданина в терорган ПФР по выбору набора социальных услуг или отказа – 1 октября 2018 года. Это связано с тем, что 30 сентября, последний день приема документов, выпадает на воскресенье – нерабочий день.

Отделение ПФР по Курской области напоминает, что федеральные льготники могут получать либо набор социальных услуг, либо его денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Чтобы отказаться от набора социальных услуг или отдельной услуги (НСУ) на 2019 год (либо воспользоваться в случае отказа ранее) необходимо обратиться с соответствующим заявлением в учреждение ПФР по месту жительства до 1 октября текущего года включительно.

Это касается граждан из числа федеральных льготников, не подавших ранее заявление на отказ, а также граждан, которые получили право на государственную социальную помощь после 1 октября 2017 года. Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего решения об отказе от набора социальных услуг либо его услуги, обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно – действие их заявления будет автоматически продлено на следующий год и все последующие годы, пока не поступит заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

Особо обращаем внимание граждан, которые впервые получат право на государственную социальную помощь, начиная с 1 октября 2018 года: набор социальных услуг им будет предоставляться в течение всего 2019 года. Выбор они могут сделать лишь относительно набора социальных услуг на 2020 год, в срок до 1 октября 2019 года.

До 1 октября можно подать и заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги). Это касается граждан, которые отказывались от набора социальных услуг или его части на 2018 год, а в 2019 году хотели бы пользоваться соответствующими социальными услугами.

В связи с тем, что срок подачи заявлений в 2018 году истекает в выходной день 30 сентября 2018 года (воскресенье), днем окончания приема заявлений будет ближайший следующий рабочий день – 1 октября 2018 года.

Отмечаем, что данный порядок применим только в случае личного обращения гражданина с заявлением в территориальный орган ПФР и не распространяется на заявления, поданные 1 октября 2018 года через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также через информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица», которые подлежат учету с 1 января 2020 года.

Кроме того заявления, направленные по почте, будут учитываться, если на штемпеле указана дата отправления не позднее 30.09.2018г. В случае, если на штемпеле будет указана дата 1 октября 2018 года или позднее, такие заявления будут действовать с 01.01.2020 года.





С 1 февраля 2018 года на оплату предоставления гражданину НСУ направляется 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно –118 руб. 94 коп.

Денежный эквивалент социальных услуг выплачивается льготнику в составе ежемесячной денежной выплаты. Следует обратить внимание, что при сохранении права только на санаторно-курортное лечение без сохранения права на проезд до места лечения и обратно, дорога оплачивается за свой счет.

Для удобства федеральных льготников заявление о предоставлении набора социальных услуг (НСУ), об отказе от НСУ, о возобновлении НСУ можно подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Пресс-служба регионального отделения ПФР



