"Авангард" проведет встречу в Нижнем Новгороде

Сегодня курскому "Авангарду" предстоит выездной матч 8-го тура Футбольной национальной лиги. Он пройдет в Нижнем Новгороде с местным одноименным клубом. Подопечные Игоря Беляева с 10-ю очками располагаются на 8-м месте турнирной таблицы. Нижегородская команда с 15-ю баллами замыкает тройку лидеров. Начало встречи в 18 часов.

Напомним, на этой неделе "Авангард" добыл путевку в 1/16 Кубка России, обыграв брянское "Динамо". Соперничать с курянами за выход в следующую стадию будет клуб Премьер-лиги "Краснодар".