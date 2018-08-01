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"Авангард" проведет встречу в Нижнем Новгороде

Вчера, 10:08
Сегодня курскому "Авангарду" предстоит выездной матч 8-го тура Футбольной национальной лиги. Он пройдет в Нижнем Новгороде с местным одноименным клубом. Подопечные Игоря Беляева с 10-ю очками располагаются на 8-м месте турнирной таблицы. Нижегородская команда с 15-ю баллами замыкает тройку лидеров. Начало встречи в 18 часов. 
Напомним, на этой неделе "Авангард" добыл путевку в 1/16 Кубка России, обыграв брянское "Динамо". Соперничать с курянами за выход в следующую стадию будет клуб Премьер-лиги "Краснодар". 

 

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