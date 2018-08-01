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Подруга украла у курянки золото и сдала в ломбард

Сегодня, 15:13
Подруга украла у курянки золото и сдала в ломбард
В дежурную часть с заявлением о краже ювелирных изделий из квартиры обратилась жительница поселка Северный. Полицейские установили, что к хищению причастна знакомая потерпевшей. Злоумышленница, находясь в гостях у своей подруги, воспользовалась тем, что та заснула, и украла 4 золотых украшения. Похищенное сдала в ломбард, а вырученные деньги сразу потратила. На 23-летнюю курянку завели уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос о возврате золота законной владелице - отметили в пресс-службе УМВД.

 

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