Активисты передали потомкам погибших за рубежом курян сертификаты памяти

В торжественные дни, когда Курская область отмечает 75-летие победы на Огненной дуге, родственники солдат и офицеров Великой Отечественной войны, захороненных на зарубежных мемориалах, получают сертификаты памяти. Активисты ОНФ передали потомкам памятные документы с указанием мест захоронений 14 воинов, ранее бывших без вести пропавшими. Один из сертификатов оказался ошибочным. Например, Раиса Беликова, внучка рядового Захара Чихарева, приехала на родину предков, в Глушковский район, из Московской области. Здесь она узнала, что восстановлено место гибели и захоронения ее деда. На его малой родине внучке вручен сертификат памяти. Теперь она знает, что могила рядового Захара Чихарева есть на мемориале Панков в Берлине. Женщина надеется, что ее дети или внуки смогут побывать в Германии и отвезти прадеду горсть родной земли.

В ходе поиска родственников выяснилось, что в архивные данные о погибших за границей Советского Союза воинах вкралась ошибка. Гвардии рядовой Сергей Огурцов из Обоянского района значился похороненным на мемориале в г. Берндорф в Нижней Австрии. Однако курские родственники солдата Великой Отечественной войны рассказали, что рядовой Огурцов вернулся домой и дожил до 70-х гг. ХХ в. на территории Обоянского района.

Добавим, всего в рамках всероссийской акции «Поверка павших» восстановлены данные о 133 курянах, кто погиб и был захоронен во время Великой Отечественной войны в Австрии и Германии. Совместно с руководством 10 районов Курской области удалось найти родственников ранее неизвестных солдат. Поиск потомков вели в Беловском, Железногорском, Глушковском, Курском, Медвенском, Пристенском, Горшеченском, Обоянском, Курчатовском, Льговском районах.

Поиск родственников курян, чьи имена и места захоронения были восстановлены волонтерами, продолжается.



