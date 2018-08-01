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Сегодня в Курске откроют кинотеатр "Мир" и памятник Дёжкину

Сегодня, 08:01
Сегодня в Курске откроют кинотеатр
Сегодня, в День российского кино, в Курске произойдут сразу несколько приятных событий. В 15 часов состоится церемония открытия модернизированного кинозала в центре досуга «Мир». На его преображение Фонд кино выделил 5 миллионов рублей. Праздник в честь Дня кино пройдет в филармонии. Он начнется в 17.30 у центрального входа в здание, где торжественно откроют бюста знаменитого советского мультипликатора, уроженца Курска – Бориса Петровича Дёжкина. На церемонии ожидаются почетные гости: Ольга Гайдук - вдова Дёжкина, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, журналист и киновед Андрей Иванов. В 18 часов состоится праздничный концерт.

 

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