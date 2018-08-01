Курянин заплатит за оскорбление инспектора ГИБДД

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Беловского района, его признали виновным в оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Как пояснили в прокуратуре, мужчина управлял автомобилем, предварительно употребив спиртное. Его остановили сотрудники ГИБДД, водитель прошел медосвидетельствование. Оно показало присутствие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, которые значительно превышали допустимые нормы. Разозлившись, мужчина разразился в адрес сотрудника полиции нецензурной бранью. За это суд приговорил курянина к штрафу в 6 тысяч рублей. Кроме того за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчину лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.