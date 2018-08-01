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Десятки управляющих компаний наказаны за мусор и сорняки

Сегодня, 08:09
Десятки управляющих компаний наказаны за мусор и сорняки
Санитарным состоянием придомовых территорий и контейнерных площадок озаботились в администрации Курска. Управление муниципального контроля организовало рейды по всем округам. Специалисты обследовали более 300 придомовых территорий и 180 контейнерных площадок. Как рассказали в ведомстве, в Центральном округе по 31 адресу не произведены уборка и покос сорняков, по 10 адресам выявили древесно-растительные отходы, на 27 контейнерных площадках - крупногабаритные отходы, на 22 - скопился мусор. В результате «проштрафились» 24 управляющие компании Центрального округа. Аналогичные нарушения допустили 12 организаций Железнодорожного округа. По фактам нарушений составлены административные протоколы в отношении должностных и юридических лиц.

 

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