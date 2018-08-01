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В Железногорском районе от взрыва гранаты погиб мальчик

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В Железногорском районе от взрыва гранаты погиб мальчик
В Железногорском районе от взрыва гранаты погиб мальчик. Трагедия произошла вечером 24 августа. По данным пресс-службы регионального УМВД, трое мальчиков 9-10 лет в поселке Генеральский нашли взрывоопасный предмет, вероятно, ржавую немецкую гранату времен Великой Отечественной войны. Ребята направились с ней в овраг неподалеку от поселка. По пути боеприпас выскользнул из рук, упал на землю, прогремел взрыв. Осколочные ранения получили двое детей. Школьник, получивший самые тяжелые травмы, скончался в реанимации. Обстоятельства трагедии выясняются. Место ЧП оцепили. Его обследовали сотрудники правоохранительных органов и сапёры. Полицейские и спасатели напоминают: при обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета ни в коем случае его не трогать. Нужно немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или в «Службу спасения -112».

 

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