Сегодня вынесут приговор бывшему замгубернатора Курской области

В Ленинском районом суде Курска сегодня вынесут приговор по делу бывшего заместителя губернатора Василия Зубкова. По версии следствия, он получил взятку в виде гаража стоимостью миллион 200 тысяч рублей от руководителя строительной компании Александра Филимонова. Взамен было выдано заключение, позволившее ввести в эксплуатацию жилой дом по улице Марата. Его возвели с нарушениями. Обвинитель потребовал жесткого наказания для каждого из фигурантов дела. Зубкова ожидает лишение свободы сроком 9 лет и штраф свыше 11 млн рублей. Сторона защиты с этим не согласна. Адвокат обвиняемого утверждает, что гараж находился в аренде у дочери его подзащитного.



