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"Авангард" на выезде обыграл "Нижний Новгород"

Сегодня, 11:42
Курский «Авангард» в воскресенье одержал победу над одним из лидеров турнирной таблицы. В выездном матче 8-го тура Футбольной национальной лиги куряне обыграли "Нижний Новгород" со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник курской команды Роман Акбашев на 48-й минуте. Встреча проходила на современном стадионе «Нижний Новгород Арена», построенном к чемпионату мира по футболу. Игра началась с минуты молчания в память о легенде отечественного футбола, олимпийском чемпионе Алексее Парамонове, на днях ушедшем из жизни. Набрав 13 очков, «Авангард» поднялся в турнирной таблице на 6-е место. Следующий матч куряне проведут 1 сентября в Курске с ФК «Армавир» из Краснодарского края.

 

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