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За долг в 5 миллионов рублей у курянки арестовали Audi Q5

Сегодня, 11:43
За долг в 5 миллионов рублей у курянки арестовали Audi Q5
В Курске судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и областным комитетом автодорог по выявлению водителей-должников по исполнительным производствам. Автовладельцев с непогашенными задолженностями помогал находить в транспортном потоке аппаратно-программный комплекс «Крис - П». Так выявили 69 автомобилей, принадлежащих должникам. С них удалось взыскать более 200 тысяч рублей. Кроме того, приставы наложили арест на 12 транспортных средств. Также госавтоинспекторы остановили Audi Q5, иномарка  принадлежала курянке, у которой долг по кредиту составил порядка 5 миллионов рублей. Так как судебное решение оплатить задолженность женщина игнорировала, то ей пришлось расстаться с машиной.  На Audi Q5 наложили арест. 
УФССП России по Курской области напоминает, что информацию о неоплаченных долгах жители Курской области могут узнать, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», действующим на официальном интернет - сайте УФССП России по Курской области, а также с помощью указанного сервиса возможно без комиссии оплатить имеющуюся задолженность.

 

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