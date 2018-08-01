За долг в 5 миллионов рублей у курянки арестовали Audi Q5

В Курске судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и областным комитетом автодорог по выявлению водителей-должников по исполнительным производствам. Автовладельцев с непогашенными задолженностями помогал находить в транспортном потоке аппаратно-программный комплекс «Крис - П». Так выявили 69 автомобилей, принадлежащих должникам. С них удалось взыскать более 200 тысяч рублей. Кроме того, приставы наложили арест на 12 транспортных средств. Также госавтоинспекторы остановили Audi Q5, иномарка принадлежала курянке, у которой долг по кредиту составил порядка 5 миллионов рублей. Так как судебное решение оплатить задолженность женщина игнорировала, то ей пришлось расстаться с машиной. На Audi Q5 наложили арест.

УФССП России по Курской области напоминает, что информацию о неоплаченных долгах жители Курской области могут узнать, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», действующим на официальном интернет - сайте УФССП России по Курской области, а также с помощью указанного сервиса возможно без комиссии оплатить имеющуюся задолженность.







