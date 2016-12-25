В Курской области начали работу избирательные комиссии

Сегодня в Курской области начнут работу 480 участковых избирательных комиссий. Свыше трех тысяч членов участковых избиркомов с правом решающего голоса будут работать с избирателями, вести подсчет голосов, составлять итоговые протоколы УИК на выборах в органы местного самоуправления в единый день голосования 9 сентября.

С 29 августа граждане вправе прийти на избирательные участки, чтобы ознакомиться со сведениями о себе в списках избирателей для проверки и уточнения.

На всех избирательных участках региона вновь планируется применять технологию QR-кодирования протоколов об итогах голосования, которая успешно опробована на предыдущих выборах. Уникальный QR-код служит в качестве защиты главного документа УИК. Эта технология позволяет участковым избиркомам корректно и быстро сформировать протоколы об итогах голосования, выдать копии протоколов присутствующим на избирательных участках лицам, а территориальным избиркомам - оперативно ввести данные об итогах голосования в ГАС «Выборы».

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Курской области планируется провести 36 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Жителям региона предстоит решить, кто займет 391 вакантное место в органах муниципальной власти.

В настоящее время в предвыборной борьбе участвуют свыше тысячи кандидатов от шести политических партий («ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «Казачья партия Российской Федерации», «ПАРТИЯ ДЕЛА») и в порядке самовыдвижения.

Предстоит избрать глав трех районов – Кореневского, Октябрьского и Пристенского, главу города Суджи, а также 387 депутатов представительных органов муниципальных образований. Самые крупные – выборы составов Представительных Собраний 16 районов (Глушковского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Фатежского, Черемисиновского и Щигровского).

Кроме того, предстоит избрать депутатов Дмитриевской городской Думы, Собраний депутатов четырех поселков: Горшечное Горшеченского района, Кшенский Советского района, Магнитный Железногорского района, Хомутовка Хомутовского района.

Правом голоса обладают около 300 тысяч граждан – почти треть избирателей области.

По информации Избирательной комиссии Курской области



