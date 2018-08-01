После гибели ребенка при взрыве в Железногорске завели два уголовных дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот боеприпасов". Ранее мы рассказывали об этом происшествии. В СК раскрыли подробности. Вечером 24 августа на улице Краснознаменная Железногорска взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны, в результате которого пострадали дети. После осмотра места происшествия установлено, что четверо ребят в возрасте от 8 до 10 лет в зарослях кустарника между Краснознаменной и автодорогой «Тросна-Калиновка» обнаружили артснаряд времен войны. Мальчики перенесли его к дому, где в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, пострадали трое ребят. Их 8-летний друг, который за несколько минут до взрыва отошел в сторону, не пострадал. На «скорой» детей доставили в больницу. От полученных телесных повреждений в виде комбинированной минно-взрывной и черепно-мозговой травм 9-летний мальчик, не приходя в сознание, скончался в реанимации. У еще одного мальчика - сложный перелом левой ноги, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. У третьего ребенка множественные поверхностные мелкие ранения, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены четыре судебно-медицинские экспертизы, комплексная взрывотехническая и трасологическая судебная экспертизы.