Бывший замгубернатора Курской области получил два года колонии и штраф более миллиона

В Ленинском районном суде Курска оглашен приговор бывшему заместителю губернатора Курской области Василию Зубкову. Как сообщает ТАСС, чиновника, обвиняемого в получении взятки, приговорили к двум годам лишения свободы в колонии и штрафу, кратному сумме мзды в виде стоимости гаража, — это 1 миллион 113 тысяч рублей. Ранее мы рассказывали: недвижимость Зубков получил за разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного дома на улице Марата. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фигурантами дела стали еще Александр Филимонов, директор строительной компании «Своя квартира», Андрей Занин, сотрудник курского ГО и ЧС, - им суд назначил наказание в виде лишения свободы до 2-х лет и штраф в размере суммы взятки. На Наталью Кретову, которая, по версии следствия, выступила посредником, наложен штраф.

