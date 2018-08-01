В Курскэнерго определили лучших водителей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошли соревнования профессионального мастерства водителей. В них приняли участие команды Центрального, Северного, Южного, Восточного и Западного участков филиала, в состав каждой входили водители автомобилей «УАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», а также механик по ремонту транспорта участка.

Программа состязаний состояла из трех этапов: проверки знаний водителей правил дорожного движения, комплекса упражнений по вождению автомобиля на автополигоне и оказания первой помощи при несчастных случаях при ДТП. Профессионализм участников оценивала судейская комиссия, в состав которой вошли руководители производственных и технических служб Курскэнерго.

По итогам соревнований лучшим в управлении грузовым автомобилем марки «ГАЗ» признан водитель Западного участка Александр Коростелев, он же победил на этапе оказания первой помощи пострадавшим. Лучшие навыки управления автомобилем «УАЗ» продемонстрировал водитель Северного участка Иван Соболев. Среди водителей грузового автотранспорта марки «КАМАЗ» победил представитель Северного участка Юрий Пугачев. Лучшие знания правил дорожного движения показали Александр Толоконин (Центральный участок) и Иван Соболев (Северный участок). Победителям были вручены Почетные грамоты предприятия и ценные подарки.

Соревнования профмастерства проводятся в Курскэнерго с целью оценки и повышения квалификации водительского состава, популяризации безопасности дорожного движения, совершенствования мер, обеспечивающих качество обслуживания, ремонта техники и безопасность производства работ. «Мы заинтересованы, чтобы такие соревнования проводились регулярно – это основной способ проявить свои навыки в деле. От профессионализма, умения водителей работать в экстремальных погодных условиях во многом зависит эффективность и скорость работы оперативных бригад», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александр Рудневский.



