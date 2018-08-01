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На Сумской неопытный водитель сбил на остановке пешехода

Сегодня, 16:07
На Сумской неопытный водитель сбил на остановке пешехода
Накануне вечером молодой человек сбил на остановке пешехода. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 20 часов напротив дома №3 по улице Сумская. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 двигался по Сумской со стороны Литовской к Заводской. При развороте он выехал на остановку общественного транспорта и сбил стоящего там 27-летнего. Пострадавшего с ранением отправили в больницу. Подчеркивается, что водитель был трезв.

 

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