На Сумской неопытный водитель сбил на остановке пешехода

Накануне вечером молодой человек сбил на остановке пешехода. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 20 часов напротив дома №3 по улице Сумская. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 двигался по Сумской со стороны Литовской к Заводской. При развороте он выехал на остановку общественного транспорта и сбил стоящего там 27-летнего. Пострадавшего с ранением отправили в больницу. Подчеркивается, что водитель был трезв.



