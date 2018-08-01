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Под Курском пьяный водитель «КамАЗа» без прав протаранил забор и сарай

Сегодня, 16:11
Под Курском пьяный водитель «КамАЗа» без прав протаранил забор и сарай
В Касторенском районе пьяный водитель «КамАЗа» без прав протаранил забор и сарай. ДТП произошло поздно вечером 24 августа в селе Олымское – рассказали в Госавтоинспекции. 39-летний мужчина грузового «КамАЗа» с прицепом сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, у него к тому же не было водительских прав. В пути он не справился с управлением. Машина въехала в металлические ограждения, а затем в сарай. Травмы получил 41-летний пассажир грузовика.
Добавим, всего в выходные был задержан 21 водитель, находящийся в состоянии опьянения. 9 отказались от медосвидетельствования. Пять человек задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

 

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