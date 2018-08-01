В Курске открыли памятник генерал-лейтенанту милиции Вячеславу Панкину

На Северном кладбище Курска открыли памятник генерал-лейтенанту милиции Вячеславу Панкину. Он руководил областным Управлением МВД 12 лет и сумел сделать его одним из лучших в Советском Союзе. В конце 80-х стал начальником Главного управления уголовного розыска МВД СССР, позже - замминистра внутренних дел России. Награжден орденами Красной Звезды и «За личное мужество». На пенсии Панкин занимался общественной работой. Год назад его не стало.

По информации пресс-службы УМВД по Курской области