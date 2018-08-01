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Многодетная семья после пожара осталась без жилья

Сегодня, 08:09
Многодетная семья после пожара осталась без жилья
В Сапогово Курского района загорелся жилой дом. Инцидент произошел 26 августа. На место происшествия отправились представители экстренных служб. Как рассказали в МЧС, пожар произошел в одноэтажном доме, в котором проживала многодетная семья из семи человек: четверо взрослых и трое детей. К счастью, никто не пострадал, но огонь уничтожил кровлю и две комнаты. Выяснилось, что виновником происшествия стал сын хозяйки дома – семилетний мальчик.  Он сам рассказал, что взял спички и поджег одежду, висевшую в коридоре. Когда вещи вспыхнули, мальчик испугался и выбежал. Остальные члены семьи занимались домашним хозяйством на приусадебном участке. Дом после пожара к проживанию не пригоден, сейчас семья ютится в квартире родственников в Курске. Спасатели призывают родителей оградить детей от источников огня. Также необходимо постоянно объяснять, к чему приводят шалости со спичками и зажигалками. 

 

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