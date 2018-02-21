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В прямом эфире ТК ТАКТ Александр Михайлов ответит на вопросы

Сегодня, 08:14
В прямом эфире ТК ТАКТ Александр Михайлов ответит на вопросы
Губернатор Александр Михайлов ответит на вопросы жителей Курской области в прямом эфире на телеканале «ТАКТ». Глава региона подведет итоги празднования годовщины Победы в Курской битве, оценит работу волонтерских организаций, которые сопровождали ветеранов в поездках по региону. Будут обсуждаться меры поддержки поисковых отрядов. Стоит ли ждать эмбарго? Прозвучат мнения сельхотоваропроизводителей и экспертов от АПК. Какая ситуация складывается на зерновом рынке страны и кто из субъектов обеспечивает продовольственную безопасность? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в 18-15 на телеканале «Такт». Телефон прямого эфира 8(4712) 54-70-01.

 

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