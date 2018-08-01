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Иностранный инвестор построит в Курской области несколько молокозаводов

Сегодня, 08:23
Иностранный инвестор построит в Курской области несколько молокозаводов
Крупный иностранный инвестор, работающий в Курской области с 2002 года, намерен построить в регионе несколько молочных комплексов. Представитель немецкого холдинга сообщил губернатору, что компания успешно производит кисломолочную продукцию, творог, молоко, есть в концепции развития и десертная линия. По его словам, 300 тысяч тонн производства и переработки молока для области это реальная перспектива. Глава региона поддержал инициативу. Планируется, что строительство объектов начнется весной 2019 года.

 

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