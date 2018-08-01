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В Курске за день произошли два ДТП с участием мототранспорта

Сегодня, 11:52
В Курске за день произошли два ДТП с участием мототранспорта
27 августа в Курске зарегистрировали две аварии с участием мототранспорта. Как сообщается в сводке ГИДББ, первое ДТП произошло около 10 утра на улице Карла Маркса, напротив дома 66/3. 35-летний водитель мотоцикла "Ямаха"  допустил наезд на 87-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила травмы.
В девятом часу вечера на улице Пионеров не разъехались мопед "Стелс" под управлением 13-летнего подростка и неустановленный велосипедист. 11-летний пассажир велосипеда с травмами был доставлен в лечебное учреждение. Водитель велосипеда скрылся с места происшествия. 
Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить в полицию по телефону: 102, или телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

 

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