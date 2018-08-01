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В администрации Курска открылась выставка картин Виктории Черкашиной

Сегодня, 17:36
В администрации Курска открылась выставка картин Виктории Черкашиной
В экспозицию вошло около 40 живописных и графических произведений в жанрах натюрморта, пейзажа и портрета. Произведения автора отличает строгая упорядоченность композиции, спокойный ритм, равновесие, внимательное отношение к деталям. При этом картины лишены монотонности и сохраняют своеобразную музыкальную гармонию.
Помимо творчества важной составляющей жизни художницы является педагогическая деятельность. Виктория Васильевна преподает основные дисциплины (рисунок, живопись, композиция) в ДХШ № 2 им. А.А. Дейнеки. Её ученики неоднократно становились дипломантами и стипендиатами городских, областных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

 

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