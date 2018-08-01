Курский подросток украл у родителей 75 тысяч, чтобы купить игровой аккаунт. Однако в итоге школьник остался и без аккаунта, без денег. Жительница Железногорска сообщила в полицию о совершенном преступлении. Ее несовершеннолетний сын попался на удочку мошенников и отдал им крупную сумму денег. Подросток долгое время являлся поклонником одной из популярных онлайн-игр.

— В переписке с участником группы, ему поступило предложение приобрести игровой аккаунт с огромным количеством подписчиков, пользуясь которым, он сможет зарабатывать деньги, — сообщают в УМВД области.

Подросток поверил аферисту, похитил у родителей 75 тысяч рублей и перевел злоумышленнику деньги через терминал оплаты на указанный «онлай-кошелек». Как только перевод был совершен, злоумышленник перестал выходить на связь.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают афериста.Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении любых сделок через Интернет.