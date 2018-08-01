поиск по сайту
 

На проспекте Кулакова три дня бьет вода, размыло асфальт

Сегодня, 17:40
На проспекте Кулакова три дня бьет вода, размыло асфальт
Жители многоэтажки уже не первый день с особой осторожностью ходят возле дома №3 на проспекте Кулакова. Судя по тому, что из-под дорожного покрытия сочится вода, прорвало трубопровод.Куряне уже обратились и в водоканал, и в администрацию, но пока еще никаких мер по устранению поломки не предприняли. Тем временем автомобилисты стараются держаться подальше от третьего подъезда, ведь транспортное средство может провалиться в промоину. Между тем, рядом с промоинами располагается стена дома, и что творится с фундаментом строения представить трудно. Коммунальщики все же побывали на месте аварии, теперь их возвращения «с техникой» ждут жильцы всего дома.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама