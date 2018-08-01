На проспекте Кулакова три дня бьет вода, размыло асфальт

Жители многоэтажки уже не первый день с особой осторожностью ходят возле дома №3 на проспекте Кулакова. Судя по тому, что из-под дорожного покрытия сочится вода, прорвало трубопровод.Куряне уже обратились и в водоканал, и в администрацию, но пока еще никаких мер по устранению поломки не предприняли. Тем временем автомобилисты стараются держаться подальше от третьего подъезда, ведь транспортное средство может провалиться в промоину. Между тем, рядом с промоинами располагается стена дома, и что творится с фундаментом строения представить трудно. Коммунальщики все же побывали на месте аварии, теперь их возвращения «с техникой» ждут жильцы всего дома.