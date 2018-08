В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова прозвучит «Брейкс-2018 микс для Отката»





1. Stanton Warriors & Jay Robinson feat. Them&Us - Bang ‘2016

2. R3hab Nervo and Ummet Ozcan - Revolution (dj genesis breaks remix) ‘2014

3. Empire of the Sun - Alive (Zedd Mix) (DJ Icey Booty Bass Rerub) ‘2013

4. Krafty Kuts feat. SmK - Egypt ‘2016

5. BassCrime - Robo-Step (Danny Dee Remix) ‘2018

6. Steppa Style - Call Pon Me Phone ‘2014

7. The Brainkiller - I'm Crazy ‘2018

8. Peter Paul & The Funk Fury - Bomba (Breaks mix) ‘2016

9. Aglorithmic Funk - 808 ‘2018

10. Kitt Whale - Keep On Lovin' ‘2016

11. Lakotah - Brown Acid ‘2015

12. Alex Wicked - Electro Station ‘2017

13. Alex Wicked - Shine On Me ‘2017

14. Alex Wicked - In The Sun ‘2017

15. Yo Speed & Javo Scratch - Classic ‘2018

16. F-Word - Crowd Control (feat.BBK) ‘2012

17. Angel Farringdon - Discovery ‘2018

18. Colombo vs. Wes Smith & DJ Fixx - We Drop It Big (V.Cane Mix) ‘2015

19. Pray For Bass - Send A Message ‘2016

20. Rogue Planet - Shut Up and Dance With Me ‘2015

21. Kuplay feat. BBK - Miau ‘2013

22. Breaking News - Oldschool Bizz ‘2012

23. PH-ARM - Faster (Colombo Remix) ‘2017

24. Aphex Twin - Digeridoo (Elite Force Revamp)’2011

25. Yreane - Never Get Me (feat. Ellis Ruff) ‘2018

26. 3D Stas - The Heat ‘2018

27. Vazteria X - Harpy ‘2018

28. N-Trance - Set You Free (Sketi Re-edit) ‘2011

29. Pianohead - Take Me Back (Sanxion Remix) ‘2018