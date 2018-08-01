Завтра в Курске ожидается масштабное отключение холодной воды

Завтра, 30 августа, в Курске ожидается масштабное отключение холодной воды. Ее не будет с 8 утра до 9 вечера в Железнодорожном округе, микрорайоне КЗТЗ. Также в зоне отключения улицы Литовская, Песковские и Энгельса, 50 лет Октября с прилегающими. Без холодной воды проведут день потребители на улицах Пирогова, Суворовские, Аэродромные, Бойцов 9 Дивизии, Павлуновского, Чехова, Щепкина, Советская, Карла Либкнехта, Верхняя Луговая, Верхняя Казацкая, Скорятина, Запольная, Пучковка, 2-я Орловская, проспект Хрущева, 312, 24, 28-40, Веспремская 7, Орловская 18, 20, 20а, Студенческая, 3, пр. Дружбы, 19, Майский бульвар - нечетные номера домов, Дзержинского с прилегающими по обе стороны улицами, ул. Звездная, пр. Клыкова, улицы частного сектора по пр. Дружбы и прилегающих улиц. В Северо-Западном жилом районе будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2-го этажа). Курянам рекомендуют сделать запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.



