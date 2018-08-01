В курском музее покажут «Федоскинское чудо»

Сегодня в курском краеведческом музее откроется выставка «Федоскинское чудо». В экспозиции - более 100 предметов: ларцы, шкатулки, коробочки, панно, карандашницы. Это работы преподавателей и студентов Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств. На выставке в Курске можно узнать об истории появления и развития в России неповторимого искусства создания лаковой миниатюры. Русские художественные лаки – уникальное явление, аналогов которому нет до сих пор. Открытие выставки в 14 часов.



