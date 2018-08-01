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В курском музее покажут «Федоскинское чудо»

Сегодня, 08:16
В курском музее покажут «Федоскинское чудо»
Сегодня в курском краеведческом музее откроется выставка «Федоскинское чудо». В экспозиции - более 100 предметов: ларцы, шкатулки, коробочки, панно, карандашницы. Это работы преподавателей и студентов Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств. На выставке в Курске можно узнать об истории появления и развития в России неповторимого искусства создания лаковой миниатюры. Русские художественные лаки – уникальное явление, аналогов которому нет до сих пор. Открытие выставки в 14 часов. 

 

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