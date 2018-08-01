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В Курске хотят заставить юрлиц платить за парковку

Сегодня, 08:17
В Курске хотят заставить юрлиц платить за парковку
Депутаты Курского городского Собрания проголосовали за то, чтобы обратиться в областную Думу с предложением внести изменения в местный закон «Об административных правонарушениях». Поправки касаются штрафов за неоплату парковок. Предлагается ввести административное наказание не только для физических, но и для юридических лиц. Пока штрафы предусмотрены только для граждан. Если транспортное средство принадлежит организации, наказать за неоплату парковки никого не могут. Уже зафиксировано порядка 670 подобных случаев. Депутаты предлагают устранить пробел, чтобы добиться большего эффекта от работы платных парковок и пополнить доходную часть бюджета. Напомним, первые 20 минут стоянка на городских парковках бесплатная, затем придется заплатить 30 рублей в час. Штраф за неоплату парковки на автомобилистов - тысяча рублей. 

 

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