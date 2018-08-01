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За полгода в Курскую область прибыли 10,5 тысяч мигрантов

Сегодня, 08:18
За полгода в Курскую область прибыли 10,5 тысяч мигрантов
По данным Курскстата за 6 месяцев 2018 года в Курскую область из других российских регионов и из-за рубежа прибыло 10468 человек, выехало чуть меньше - 10032 человека. Основной поток мигрантов выбирает для жительства города и поселки городского типа: на 1000 человек, прибывших в сельскую местность, приходится 1652 человека, пополнивших городское население. Наиболее популярны у мигрантов Курск, Железногорск, Курчатов, Обоянь и Фатеж. А самыми востребованными районами оказались Курский, Суджанский, Советский и Медвенский.

 

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