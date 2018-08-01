Экологи рассказали, как избежать подтопления курских улиц

В Курске ищут способы решить проблему подтопления улиц Малиновая, Литовская и близлежащих переулков. По словам председателя городского комитета экологической безопасности и природопользования Александра Ильина, эти улицы проложили на болоте, которое до сих пор дает о себе знать. Много лет назад была создана сеть водоотводных каналов, которые сбрасывали лишнюю воду. Местные жители, перестраивая дома, начали засыпать эти каналы. Для решения проблемы даже построили насосную станцию, но долгое время она не работала. Теперь высказываются мнения, что и включать её не надо - бесполезно качать воду из болота, которое постоянно пополняется. Теперь, по словам Ильина, как выход из сложившейся ситуации, предложено соорудить на реке Тускарь в районе халвичной фабрики еще одну насосную станцию и задвижку, чтобы во время паводка избавляться от «лишней» воды.



