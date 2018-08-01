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В Курской области за сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей

Сегодня, 11:47
В Курской области за сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей
Поздно ночью у деревни Верхняя Верхняя Медведица Курского района на трассу выбежал лось. Водитель кроссовера «Хендай» не успел среагировать, чтобы избежать столкновения. Как пишет "ДДД" со ссылкой на ГИБДД, автомобилист не пострадал. Серьезные повреждения получил автомобиль. Лось погиб. Как пояснили в региональном комитете лесного хозяйства, штраф водителю не грозит. Но придется возместить ущерб, нанесенный природе, — 80 тысяч рублей. В ведомстве уточнили: так как автомобиль был застрахован, то ущерб возместит страховая компания.

 

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