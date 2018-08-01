В Курске у кинотеатра "Мир" устроят митинг против пенсионной реформы

В воскресенье, 2 сентября, в Курске состоится очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Он пройдет в рамках Всероссийской протестной акции. Как сообщили в курском обкоме КПРФ, митинг устроят на площади перед центром досуга «Мир» в Железнодорожном округе. Начало митинга намечено на 11 часов. Поводом для протестов в стране стала инициатива правительства увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.

Сегодня, 29 августа, свое мнение о пенсионной реформе в телевыступлении выскажет Президент РФ Владимир Путин.



