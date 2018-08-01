Сегодня утром в Курчатове в столкновении «Приоры» и дрезины погиб человек

Сегодня утром в Курчатове в ДТП на железнодорожном переезде погиб человек. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД, около 9 часов на переезде, оборудованном светозвуковой сигнализацией, водитель «Приоры» нарушил ПДД. Он выехал на пути, где столкнулся с дрезиной, следующей из Курска в Льгов. Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки. Водитель автомобиля погиб на месте. Локомотивная бригада не пострадала. В МЖД отметили, что авария не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Для установления обстоятельств происшествия на место выехали специалисты оперативных служб Орловско-Курского региона МЖД.



