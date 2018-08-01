Бывшему главбуху Союза художников вынесли приговор за присвоение 3,5 миллионов рублей

В Ленинском райсуде вынесли приговор Елене Лунёвой, бывшему главному бухгалтеру курского отделения «Союза художников России». Год назад следователи задержали женщину, заподозрив её в хищении особо крупной денежной суммы. Изначально речь шла о 10 млн. рублей, но доказать удалось присвоение только 3,5 млн.

Лунёва проработала в организации около 14 лет. Оформила родных Лунёвой на работу в Союзе. По факту они даже не появлялись в организации. Начисленную им зарплату главбух забирала себе. Потом бухгалтер перестала расплачиваться с мастерами за уже изготовленные скульптуры. Так, денег не увидел автор памятника Петру и Февронии у ЗАГСа Сеймского округа Святослав Третьяков. Игорь Минин, создатель памятника Первой учительнице, погиб зимой 2017 года, он так и не получил за свою композицию более 500 тысяч рублей. Из-за финансовых махинаций пострадали и те художники, у которых забрали мастерские в счёт погашения долгов.

Суд признал Лунёву виновной в мошенничестве и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. Также она должна возместить ущерб в 3 млн 380 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать приговор.

По материалам "Курских известий"



