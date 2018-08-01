В Обоянском районе задержан нетрезвый водитель без прав

Ни крупные штрафы, ни лишение прав не пугают нетрезвых курян, которые решили сесть за руль. Полицейские в Обоянском районе до выезда на основную дорогу с прилегающей остановили 43-летнего водителя ВАЗа в состоянии опьянения. В УМВД отметили: менее, чем полгода назад мужчина был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. На этот раз ему было необходимо доехать до магазина, поэтому решил нарушить запрет. Теперь его действия будут рассматриваться как уголовное преступление. В Курске сотрудники ДПС остановили мотоцикл под управлением 25-летнего мужчины, он находился в состоянии опьянения. Он так же сел за руль, будучи лишенным прав за нетрезвую поездку. На этот раз проехать ему удалось не более 300 метров, когда он привлек внимание дорожных полицейских. По данному факту решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

В пресс-службе УМВД добавили: по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, произошло 69 ДТП, в них погибли 20 человек, 87 получили травмы.



