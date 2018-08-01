Пенсионерка из Курска перевела телефонным мошенникам 315 тысяч рублей

Жертвой телефонного мошенника стала 62-летняя жительница Курска. Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын стал виновником крупного преступления. Для решения проблемы пенсионерке необходимо перевести деньги. Она сама сообщила, сколько денег хранится на ее карте. Все имеющиеся 315 тысяч рублей обещала перевести на указанный счет. Все время похода до банкомата неизвестный находился с ней на связи и запрещал прерывать звонок. Получив перевод, злоумышленник закончил разговор и больше на звонки не отвечал. Только после перевода денег курянка позвонила сыну, тот сообщил, что никаких проблем у него не возникало. Обманутая женщина сразу обратилась в полицию. Потерпевшая призналась, что много раз слышала о подобных преступлениях, но связаться с сыном сразу не посчитала нужным. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает злоумышленника.

По информации пресс-службы УМВД по Курской области



