поиск по сайту
 

Проблемой жителей охранной зоны курского заповедника займутся на федеральном уровне

Сегодня, 15:39
Проблемой жителей охранной зоны курского заповедника займутся на федеральном уровне
Глава региона поручил первому замгубернатора Александру Зубареву разобраться с ситуацией, связанной с охранной зоной заповедника имени Алехина. Проблема возникла в январе 2018 года после постановки трехкилометовой буферной зоны заповедника на кадастровый учет. После этого в Росреестре стали отказывать курянам в регистрации права собственности на жилые дома, построенные в границах охранной зоны, без согласования с заповедником. В непростой ситуации оказались собственники более тысячи земельных участков ИЖС. В июле Александр Михайлов обратился к министру природных ресурсов РФ с просьбой ускорить подготовку решения о создании новой охранной зоны заповедника, которая учитывала бы интересы граждан.  Как пояснил Зубарев, сейчас идут консультации с Министерством природных ресурсов, министерством юстиции РФ, Росреестром, для подготовки правового решения. Он отметил: «Было бы абсурдно забирать  у людей землю, которую несколько лет назад дало им государство».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама