Проблемой жителей охранной зоны курского заповедника займутся на федеральном уровне

Глава региона поручил первому замгубернатора Александру Зубареву разобраться с ситуацией, связанной с охранной зоной заповедника имени Алехина. Проблема возникла в январе 2018 года после постановки трехкилометовой буферной зоны заповедника на кадастровый учет. После этого в Росреестре стали отказывать курянам в регистрации права собственности на жилые дома, построенные в границах охранной зоны, без согласования с заповедником. В непростой ситуации оказались собственники более тысячи земельных участков ИЖС. В июле Александр Михайлов обратился к министру природных ресурсов РФ с просьбой ускорить подготовку решения о создании новой охранной зоны заповедника, которая учитывала бы интересы граждан. Как пояснил Зубарев, сейчас идут консультации с Министерством природных ресурсов, министерством юстиции РФ, Росреестром, для подготовки правового решения. Он отметил: «Было бы абсурдно забирать у людей землю, которую несколько лет назад дало им государство».







