В Курской области средняя зарплата превышает 29 тысяч рублей

В первом полугодии 2018-го среднемесячная оплата труда работников Курской области составила 29 300 рублей. Такие данные приводит Курскстат. В ведомстве подсчитали: больше всех получают занятые в промышленном комплексе - более 32 тысяч. Чуть не дотягивает до 30 тысяч зарплата работников в сфере транспортировки и хранения. Строители, аграрии и сотрудники обрабатывающих предприятий в месяц зарабатывают в среднем 27-28 тысяч. Самые скромные показатели в сфере торговли - там зарплата 24 300 рублей.











