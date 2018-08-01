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19-летнего курянина задержали с пакетом марихуаны

Сегодня, 08:17
19-летнего курянина задержали с пакетом марихуаны
Сотрудники линейного отдела МВД задержали на пешеходном мосту на станции Курск и доставили в дежурную часть 19-летнего местного жителя. Молодого человека заподозрили в незаконном хранении наркотических средств. При досмотре подозрения подтвердились. У курянина обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана массой 165 граммов. По словам молодого человека, наркосодержащее растение он сорвал на бесхозном участке для дальнейшего употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

 

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