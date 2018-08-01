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Легкоатлетка из Курска завоевала «серебро» на дистанции 50 км

Сегодня, 08:10
Легкоатлетка из Курска завоевала «серебро» на дистанции 50 км
Заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике курянка Марина Жалыбина успешно выступила на крупных международных соревнованиях «Голден ринг ультра трейл». Эти состязания состоялись в Суздале Владимирской области, они собрали более 3 тысяч спортсменов из почти 30 стран. Все участники турнира могли выбрать одну из четырех дистанций — 10, 30, 50 и 100 километров. Трассы пролегали по оврагам, лесным просекам, болотистой местности и бездорожью. Марина Жалыбина выбрала дистанцию 50 километров и пришла к финишу второй. Ее результат 4 часа 50 минут. За "серебро" бегунью наградили денежным призом в 30 тысяч рублей. Победители получили по 40 тысяч. 

 

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