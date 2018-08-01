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Судьбой кинотеатра "Восток" займутся в октябре

Сегодня, 08:08
Судьбой кинотеатра
Депутаты Курского городского Собрания исключили здание кинотеатра «Восток» из плана приватизации муниципального имущества на ближайшие годы. Отмечается, что содержание «Востока» обходится казне в 100 тысяч рублей ежемесячно. Ранее в здании кинотеатра планировали разместить детский технопарк «Кванториум». Однако его перенесли в Железногорск. Теперь власти не могут решить, что делать с кинотеатром. К тому же здание ветшает. Депутаты в ходе обсуждения не пришли к консенсусу. В итоге глава Курска Николай Овчаров предложил взять паузу до октября - пишет издание "Друг для друга".

 

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